Liban. Les attaques israéliennes visant des établissements de santé, des ambulances et des secouristes doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre

par Amnesty International

Les attaques illégales répétées de l’armée israélienne pendant la guerre au Liban qui ont visé des établissements de santé, des ambulances et des secouristes, pourtant protégés par le droit international, doivent faire l’objet d’enquêtes en tant que crimes de guerre, a déclaré Amnesty International mercredi 5 mars. Le gouvernement libanais doit accepter la compétence de la […] The post Liban. Les attaques israéliennes visant des établissements de santé, des ambulances et des secouristes doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet