Zambie : L'exploitation minière de déchets de plomb toxique empoisonne des enfants

par Human Rights Watch

(Lusaka, 5 mars 2025) – Le gouvernement zambien facilite dans la ville de Kabwe de dangereuses activités d’extraction et de traitement de déchets de plomb toxique, qui présente d’importants risques pour la santé des enfants, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Ces activités commerciales aggravent les dommages sanitaires déjà subis par les habitants de Kabwe, qui sont exposés depuis des décennies au plomb toxique provenant d’une ancienne mine de plomb et de zinc. 5 mars 2025 Poisonous Profit Lead Waste Mining and Children’s Right to a Healthy Environment…



