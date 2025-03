Russie/Ukraine. Les mauvais traitements infligés aux Ukrainien·ne·s retenus captifs par la Russie s’apparentent à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité

par Amnesty International

Les autorités russes soumettent des prisonnier·ère·s de guerre et des captifs civils ukrainiens à des actes de torture, des détentions au secret prolongées, des disparitions forcées et des traitements inhumains, ce qui s’apparente à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 4 mars 2025. Ce […] The post Russie/Ukraine. Les mauvais traitements infligés aux Ukrainien·ne·s retenus captifs par la Russie s’apparentent à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet