Gaza : le chef de l’ONU exhorte les parties à trouver une solution pour la prochaine phase du cessez-le-feu

Alors que la première phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas touche à sa fin, António Guterres souligne le répit que les six semaines sans hostilités ont donné aux Palestiniens et aux Israéliens, et exhorte les parties à faire preuve de retenue et passer à la phase suivante. Il demande également que l'aide humanitaire puisse entrer sans restriction dans le territoire palestinien dévasté.



