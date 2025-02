Serbie. Cellebrite suspend l’utilisation de ses produits en Serbie après avoir examiné le rapport d’Amnesty International sur la surveillance

par Amnesty International

En réaction à l’annonce faite par Cellebrite qui va mettre fin à l’utilisation de son équipement de criminalistique numérique par certains de ses clients en Serbie, à la suite du rapport d’Amnesty International sur l’utilisation abusive de logiciels espions et d’outils criminalistiques mobiles par les autorités serbes pour cibler de manière illégale des militant·e·s et […] The post Serbie. Cellebrite suspend l’utilisation de ses produits en Serbie après avoir examiné le rapport d’Amnesty International sur la surveillance appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet