Thaïlande. Expulser des Ouïghours vers la Chine est « d’une cruauté inimaginable »

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un groupe d'une quarantaine de Ouïghours détenus en Thaïlande depuis 2014 a été expulsé le 27 février 2025 vers la Chine, Sarah Brooks, directrice du programme Chine d'Amnesty International, a déclaré : « Le renvoi forcé de ces hommes, ou d'autres Ouïghours, vers la Chine les exposerait à de graves violations des […]



