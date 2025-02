Indonésie. La flagellation d’hommes gays est un horrible acte de discrimination

par Amnesty International

Réagissant à la flagellation infligée à deux étudiants dans la province indonésienne de l’Aceh parce qu’ils ont eu des relations sexuelles consenties avec une personne du même sexe, Montse Ferrer, directrice régionale adjointe d’Amnesty International, a déclaré : « La flagellation de deux hommes gays en Indonésie est un horrible acte de discrimination. Les relations sexuelles intimes […] The post Indonésie. La flagellation d’hommes gays est un horrible acte de discrimination appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet