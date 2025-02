Mozambique. Il faut enquêter sur les informations faisant état de plus de 300 homicides illégaux commis dans le cadre de la répression de manifestations post-électorales

par Amnesty International

Le gouvernement mozambicain, dirigé par le parti du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), doit diligenter de toute urgence des enquêtes sur les informations selon lesquelles des violations massives des droits humains ont été commises lors des manifestations ayant suivi l'annonce des résultats contestés des élections nationales, et s'engager à rendre publiques les conclusions de



