Liban. Le nouveau gouvernement doit accorder la priorité au besoin absolu de protection des droits humains

par Amnesty International

En réaction au vote de confiance accordé au nouveau gouvernement libanais par le Parlement du pays le 26 février, Kristine Beckerle, directrice adjointe du programme régional Moyen-Orient et Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : « Ce vote est une occasion cruciale pour le Liban de rompre avec les défaillances des gouvernements précédents et de placer […]



