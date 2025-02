Salvador. Des modifications de la législation pénale aggravent les atteintes aux droits fondamentaux des enfants et des adolescent·e·s

par Amnesty International

Les atteintes graves aux droits humains ont atteint des niveaux alarmants au Salvador dans le contexte de l'état d'urgence, avec plus de 84 000 placements en détention, souvent arbitraires, et des centaines de signalements d'actes de torture, de disparitions forcées et de morts en détention sous la responsabilité de l'État. C'est dans ce contexte que le […]



