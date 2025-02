Monde. L’absence de consultation des peuples autochtones sur les futures pandémies aura un impact encore plus néfaste sur l’éducation des enfants

par Amnesty International

L'absence de consultation des gouvernements des différents pays auprès des populations autochtones sur les fermetures d'établissements scolaires et les autres réponses d'urgence à la pandémie de COVID-19 a porté atteinte à leurs droits et les enfants continuent d'en ressentir les effets cinq ans après le premier confinement mondial, indique Amnesty International dans un nouveau rapport



