Guerre au Soudan : tout accord de paix doit respecter la souveraineté nationale, selon l'envoyé de l'ONU

Alors que la guerre au Soudan dure depuis bientôt deux ans, l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le pays souligne la nécessité de redoubler d’efforts et de coordonner les initiatives en vue d’un accord de paix qui respecte la souveraineté nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale – et mette fin à la plus grande crise humanitaire au monde.



