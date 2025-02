UE. Les propositions de modification de directives majeures sur le développement durable saperaient les protections des droits humains et de l’environnement

par Amnesty International

En réaction à la publication le 26 février 2025 par la Commission européenne de la proposition de directive de « simplification » Omnibus, qui envisage des modifications préjudiciables à des lois clés de l’Union européenne (UE) en matière de développement durable, notamment la Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD), Agnès Callamard, […] The post UE. Les propositions de modification de directives majeures sur le développement durable saperaient les protections des droits humains et de l’environnement appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet