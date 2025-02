Turquie. L’acquittement de Taner Kılıç après huit ans de procédure survient alors que les défenseur·e·s des droits humains sont visés par une nouvelle vague de répression

par Amnesty International

Le cas de Taner Kılıç, qui a enfin été acquitté à l'issue d'une procédure judiciaire ayant duré près de huit ans, est un exemple frappant des tentatives des autorités turques de criminaliser l'action des défenseur·e·s des droits humains pour des motifs politiques, a déclaré Amnesty International. Taner Kılıç, avocat spécialiste des droits des réfugié·e·s et […]



