Israël/TPO. Les habitant·e·s de Masafer Yatta en Cisjordanie occupée sont sous la menace imminente d’un transfert forcé

par Amnesty International

Le s habitant·e·s de Shib Al Butum, village palestinien à Masafer Yatta, sont exposés au risque imminent de transfert forcé du fait de la multiplication des attaques de colons cautionnées par l'État, ainsi que des démolitions d'habitations, des restrictions d'accès aux terres et de l'expansion illégale des colonies imputables aux autorités israéliennes, a déclaré Amnesty International […]



