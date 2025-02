Gaza : le volume d'eau puisé dans le sous-sol a doublé depuis le cessez-le-feu

En raison d’une plus grande disponibilité du carburant et des réparations d’urgence, le volume quotidien moyen d’eau produit par les puits d’eau souterraine a plus que doublé à Gaza depuis le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ont indiqué mercredi des agences des Nations Unies.



Lire l'article complet