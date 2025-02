Ukraine/Russie. Trois ans après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la justice pour les victimes doit être une priorité mondiale

par Amnesty International

À l'approche du troisième anniversaire du début de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie et alors que s'ouvrent des négociations de paix entre les États-Unis et la Russie, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « À l'heure où le président des États-Unis cherche à réécrire l'histoire de cette dernière décennie, et en particulier […]



