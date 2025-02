Étudiants français au Canada : entre l’aventure nord-américaine et les possibilités professionnelles, l’attrait d’un cursus moins hiérarchique

par Jeremie Molho, Senior Research Associate, Canada Excellence Chair in Migration and Integration Program, Toronto Metropolitan University

Amin Moghadam, Research Lead Migration and Cities, Toronto Metropolitan University

Emma Bouillard, Researcher, CERC in Migration and Integration