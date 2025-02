Les objectifs prioritaires de discussions sur l’Ukraine

par Human Rights Watch

Le 24 février marquera le début de la quatrième année de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Depuis le 24 février 2022, les violations des lois de la guerre ont entraîné des morts, des souffrances insensées et des ravages parmi les civils, avec plus de 12 456 civils ukrainiens tués et 28 382 blessés. Au moins 6,8 millions d’Ukrainiens ont fui le pays, et des millions d’autres sont déplacés à l’intérieur du pays. Des milliers de maisons, d’hôpitaux, d’écoles et d’autres infrastructures civiles en Ukraine ont été endommagés ou détruits. Play Video À…



