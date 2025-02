RDC : le Conseil de sécurité demande au Rwanda de cesser tout soutien au M23

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité, vendredi, une résolution appelant les rebelles du M23 à cesser immédiatement leur offensive dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et demandant aux forces rwandaises de cesser leur soutien au groupe armé et de se retirer du pays.



