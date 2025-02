Québec solidaire fustige la CAQ pour les coupures dans les cégeps et les universités

Le responsable solidaire en matière d’Enseignement supérieur, Sol Zanetti, a fustigé la ministre Pascale Déry pour les coupures dans les cégeps et les universités, qui augmentent dangereusement l’endettement et la précarité des étudiantes et des étudiants.

« Les coupes de la CAQ dans les cégeps et les universités sont une attaque directe contre les étudiants et affaiblissent l’avenir économique du Québec sur deux fronts majeurs. 40% de la population étudiante vit de l’insécurité alimentaire et les étudiantes et les étudiants doivent choisir entre se loger et se nourrir face à la plus grosse hausse de loyer de leur vie. Comment peut-on accepter que les générations futures de travailleurs aient faim pendant ce moment crucial de leur vie? En plus, face à la menace tarifaire de Trump, on a besoin de former une main-d’œuvre résiliente pour renforcer l’économie du Québec. Couper, c’est une mauvaise idée et un mauvais calcul économique. Y a-t-il un économiste dans la salle? », a déclaré M. Zanetti, après avoir interpellé la ministre Pascale Déry au sujet des coupures en Enseignement supérieur.

Sol Zanetti a lancé plus tôt cette semaine une pétition demandant que les 250 millions $ coupés avec la fin prématurée du programme de bourses Perspective Québec aillent aux étudiants.

Hypocrisie du PLQ et du PQ : Sol Zanetti demande des excuses

Sol Zanetti a également dénoncé l’hypocrisie flagrante des déclarations indignées du Parti libéral du Québec et du Parti Québécois.

« Je tombe en bas de ma chaise de voir le PLQ et le PQ jouer les chevaliers d’une éducation accessible, n’oublions pas que ce sont eux qui ont initié l’entreprise d’appauvrissement des étudiants. Ils n’ont de leçons à donner à personne, je leur demande de s’excuser pour les politiques d’austérité libérale, pour l’indexation des frais de scolarité qui fait en sorte que chaque session coûte environ 800$ de plus, et pour l’obsession du déficit zéro qui sont à l’origine de l’appauvrissement d’une génération complète. Les décisions des gouvernements passés sont gravissimes, 800$ de plus par session, ça sortirait des milliers d’étudiantes et d’étudiants de la précarité et de l’insécurité alimentaire », a ajouté M. Zanetti, qui a lui-même été professeur de cégep pendant plusieurs années.