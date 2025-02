UE et Israël. Il faut cesser de soutenir le génocide, l’occupation et l’apartheid israéliens en Palestine, et commencer à faire respecter le droit international

par Amnesty International

Lundi 24 février, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) accueilleront Gideon Sa'ar, ministre israélien des Affaires étrangères, à Bruxelles à l'occasion du Conseil d'association UE-Israël. C'est la première fois dans l'histoire de l'UE que ses dirigeant·e s recevront le ministre des Affaires étrangères d'un État dont le Premier ministre et l'ancien ministre de […]



