Formation de compétences vertes pour régénérer la nature : enjeux en Afrique du Sud et au Sénégal

par Matthew Weaver, Researcher, ARUA Water Centre of Excellence, Institute for Water Research, Rhodes University

Sinetemba Xoxo, Postdoctoral fellow, Rhodes University

Sukhmani Mantel, Associate Professor at the ARUA Water Centre of Excellence Academic Manager, Institute for Water Research, Rhodes University