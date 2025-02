Mali : L'attaque d'un convoi par des islamistes armés a tué 34 civils

par Human Rights Watch

(Nairobi) – Un groupe armé islamiste apparent a attaqué un convoi civil escorté par les forces armées maliennes et leurs milices alliées dans le nord-est du Mali le 7 février 2025, tuant au moins 34 civils et en blessant 34 autres, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. La perte de vies civiles souligne la nécessité pour toutes les parties au conflit de mieux protéger les civils lors d’opérations militaires. Des témoins ont déclaré qu'en début d'après-midi, le 7 février, des combattants islamistes ont attaqué un convoi d'au moins 19 véhicules civils transportant plus de 100 civils, pour…



