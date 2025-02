Côte d’Ivoire. Un an après, les fermier·e·s expulsés de Gesco Rivière doivent être dédommagés pour la perte désastreuse de leurs moyens de subsistance

par Amnesty International

Les autorités ivoiriennes doivent de toute urgence indemniser les 133 fermier·e·s, leurs employé·e·s et leurs familles dont les moyens de subsistance ont été détruits à la suite des expulsions forcées sur le site de Gesco Rivière à Abidjan, a déclaré Amnesty International à l'occasion du premier anniversaire des démolitions. Le 21 février 2024, dans le



