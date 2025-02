Changement climatique : quand les conditions météorologiques extrêmes alimentent l'esclavage moderne

Les catastrophes causées par les conditions météorologiques et résultant du changement climatique affectent de plus en plus les sociétés. Un domaine reste encore peu exploré: la façon dont les événements météorologiques extrêmes créent les conditions d'une augmentation de l'esclavage moderne.Daniel Ogunniyi, juriste qui a mené des recherches dans ce domaine, parle de l'intersection entre le changement climatique et l'esclavage moderne en Afrique.…