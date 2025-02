Mexique : Graves failles des enquêtes sur les homicides

par Human Rights Watch

(Mexico, le 19 février 2024) – Les autorités mexicaines n’enquêtent pas de manière adéquate sur de très nombreux homicides, la plupart étant commis par des groupes criminels organisés, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. 19 février 2025 Double Injustice How Mexico’s Criminal Justice System Fails Victims and the Accused in Homicide Investigations Download the full report in English Appendix I: Access to Information Requests Filed Le rapport de 178 pages, intitulé « Double Injustice: How Mexico’s Criminal Justice System Fails Victims…



