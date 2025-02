Soudan du Sud : l’ONU préoccupée par des combats entre l’armée et les forces de Riek Machar

Le plus haut représentant de l'ONU au Soudan du Sud a fait part, mardi, de sa vive préoccupation face à des affrontements dans l'État du Haut-Nil et dans d'autres régions du pays ayant entraîné « des morts, des destructions de biens et des déplacements de civils dans les deux États ».



