France. L’interdiction du foulard dans tous les sports bafouerait les droits humains et viserait spécifiquement les femmes et les jeunes filles musulmanes

par Amnesty International

Les législateurs français doivent rejeter une proposition de loi discriminatoire qui interdirait le port de « tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance […] religieuse » lors des compétitions dans l'ensemble des sports français, a déclaré Amnesty International à quelques jours du débat et du vote sur ce texte au Sénat cette semaine. Cette interdiction, qui […]



