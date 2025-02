Russie. Un an après la mort d’Alexeï Navalny, nous réclamons la vérité et l’établissement des responsabilités

par Amnesty International

À l'occasion du premier anniversaire de la mort en détention du politicien de l'opposition et prisonnier d'opinion russe Alexeï Navalny, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « Il y a un an, Alexeï Navalny, prisonnier d'opinion qui avait courageusement dénoncé la répression menée par l'État russe et la corruption, perdait la vie dans une […]



