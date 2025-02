L'Union africaine doit agir maintenant à l’égard de l'est de la RD Congo

par Human Rights Watch

Alors que la crise dans l'est de la République démocratique du Congo atteint un point critique, la pression monte sur le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) afin qu'il prenne des mesures décisives lors du 38e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, prévu ce 14 février.Une coalition d'organisations congolaises, africaines et internationales a exhorté le Conseil de paix et de sécurité à prendre des mesures concrètes pour protéger les civils, y compris les défenseurs des droits humains et les journalistes, et à exiger que les auteurs d'abus rendent des comptes.La…



Lire l'article complet