Pologne. La décision de rejuger Justyna Wydrzyńska, poursuivie pour avoir facilité un avortement, laisse espérer l’abandon des charges retenues contre elle

par Amnesty International

En réaction à la décision de la Cour d'appel rendue le 13 février 2025 de renvoyer devant une juridiction inférieure l'affaire de la militante Justyna Wydrzyńska qui a aidé une femme enceinte à se procurer des pilules abortives, Esther Major, directrice adjointe des recherches pour l'Europe à Amnesty International, a déclaré : « Les conclusions rendues ce […]



