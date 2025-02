À Paris, des dizaines de dirigeants mondiaux - et Pharrell Williams - imaginent l'avenir de l'IA

À l’occasion d’un sommet mondial sur l’intelligence artificielle (IA) dans la capitale française, le Secrétaire général des Nations Unies a souligné, mardi, le potentiel économique hors du commun de cette nouvelle technologie, à condition, a-t-il dit, d’en faire un instrument capable de combler le fossé entre pays développés et pays en développement - « et non de le creuser ».



