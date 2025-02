Le Conseil des droits de l'homme de l’ONU ouvre une enquête sur les atrocités commises dans l'est de la RD Congo

par Human Rights Watch

Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé aujourd'hui par consensus d’ouvrir une mission urgente d’établissement des faits et une commission d'enquête sur les atrocités commises par toutes les parties au conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Conseil est parvenu à cette décision lors d'une session spéciale sur la crise, organisée à la demande de la RD Congo avec le soutien de 48 pays du monde entier.Au cours des combats récents dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, s’est emparé de la ville…



