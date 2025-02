Égypte. Il faut libérer immédiatement Badr Mohamed, qui purge une condamnation inique en lien avec les manifestations

par Amnesty International

À la veille de l'audience en appel devant la Cour de cassation de la condamnation injuste et de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcées à l'encontre de Badr Mohamed en lien avec les manifestations de la place Ramsès du 16 août 2013, alors qu'il était âgé de 17 ans, le chargé de campagne Égypte à Amnesty […]



