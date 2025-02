Iran. Une action mondiale urgente est nécessaire pour empêcher l’exécution imminente d’une travailleuse humanitaire kurde

par Amnesty International

Réagissant aux informations selon lesquelles la Cour suprême d'Iran a rejeté la demande de réexamen judiciaire de la déclaration de culpabilité et de la condamnation à mort de Pakhshan Azizi, 40 ans, travailleuse humanitaire issue de la minorité ethnique kurde opprimée en Iran, Diana Eltahawy, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International, […]



