États-Unis. Les sanctions contre la Cour pénale internationale trahissent le système judiciaire international

par Amnesty International

En réaction au décret annoncé le 6 février 2025 par le président Donald Trump imposant des sanctions à la Cour pénale internationale (CPI), Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « Ce décret irresponsable envoie le message selon lequel Israël est au-dessus de la loi et des principes universels de la justice internationale. Il laisse […]



