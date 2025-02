États-Unis : Trump autorise des sanctions contre la Cour pénale internationale

par Human Rights Watch

(Washington) – Les sanctions du gouvernement américain qui ciblent la Cour pénale internationale (CPI) risquent de porter atteinte à la lutte contre l’impunité à l'egard à l'égard des crimes les plus graves à l’échelle internationale et priver de justice des victimes du monde entier, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 6 février, le président des États-Unis, Donald Trump, a émis un décret présidentiel qui autorise à geler les avoirs et à interdire l’entrée sur le territoire des représentants de la CPI et d’autres personnes soutenant son travail. « Le décret du président…



Lire l'article complet