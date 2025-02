États-Unis : Une mine de lithium viole les droits de peuples autochtones

par Human Rights Watch

(Washington, 6 février 2025) – La décision du gouvernement américain d’autoriser la société Lithium Americas à exploiter la mine de Thacker Pass (Nevada) aux États-Unis, a violé les droits des peuples autochtones de cette région, ont déclaré Human Rights Watch et l’ACLU dans un rapport conjointement publié aujourd’hui. Ce projet minier, d’une superficie de 18 000 acres (7 284 hectares) est en cours de construction, et permettra d’extraire du lithium de l’un des principaux gisements de ce métal dans le monde. 6 février 2025 “The Land of Our People, Forever” United States Human Rights…



Lire l'article complet