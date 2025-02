Refuges en itinérance: Québec solidaire demande un effort supplémentaire au ministre Lionel Carmant pour qu’il remplisse son engagement

Ayant récemment complété sa tournée des organismes du milieu, le responsable solidaire en matière d’Itinérance Guillaume Cliche-Rivard confirme que le nombre de places en refuge pour personnes itinérantes à Montréal s’élève à 1842, soit 158 de moins que les 2000 places que le ministre Lionel Carmant promettait en novembre dernier. Il en appelle le ministre à accorder le financement supplémentaire pour réaliser son engagement.

« Au plus fort de la crise et au cœur de l’hiver, les conséquences de ces places manquantes sont bien réelles. 158 places manquantes, c’est 158 personnes qui se demandent comment elles vont passer la nuit, c’est 158 personnes qui dorment au froid, sans toit, c’est terrible! Chaque place en refuge compte. Je demande au ministre d’ajouter le financement supplémentaire pour atteindre son propre engagement minimal de 2000 places », a déclaré M. Cliche-Rivard.

Un enjeu de Santé publique

« En plus des organismes, la Santé publique doit se mobiliser pour ouvrir des lits additionnels. Le ministre Carmant doit prendre ses responsabilités et faire preuve d’un meilleur leadership. Lors de la pandémie, on a loué des locaux, ouvert des places et aligné des espaces de vaccination. On est capable de faire la même chose pour l’itinérance », a ajouté M. Cliche-Rivard.

Cette demande au ministre Carmant est la dernière de plusieurs propositions faites par Québec solidaire pour régler la crise de l’itinérance:

Le député de Québec solidaire interpellera Lionel Carmant à la période des questions aujourd’hui à 10h afin de le convaincre de rectifier la situation et d’annoncer un financement immédiat pour combler les places manquantes.