Tunisie. Les autorités intensifient la répression contre les personnes LGBTI en menant une vague d’arrestations

par Amnesty International

Les autorités tunisiennes ont intensifié leur répression à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), procédant à des dizaines d'arrestations ces derniers mois, a déclaré Amnesty International mercredi 5 février. Entre septembre 2024 et le 31 janvier 2025, dans les villes de Tunis, Hammamet, Sousse et Le Kef, au moins 84 personnes – principalement



