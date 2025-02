Afrique subsaharienne : les inégalités diminueront-elles d’ici à 2030 ?

par Anda David, Senior researcher, Agence Française de Développement (AFD)

Murray Leibbrandt, UCT Chair in Poverty and Inequality Research; Director of ARUA's African Centre of Excellence for Inequality Resaearch with the Southern Africa Labour and Development Research Unit., University of Cape Town

Rawane Yasser, Researcher, Agence Française de Développement, Agence Française de Développement (AFD)

Vimal Ranchhod, Professor, University of Cape Town