Le Conseil des droits de l'homme de l’ONU devrait s'attaquer à l'impunité en RD Congo

par Human Rights Watch

(Genève) – Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies devrait créer un mandat indépendant pour enquêter sur les abus commis par toutes les parties au conflit actuel lors de la session d'urgence prévue le 7 février au sujet de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré aujourd'hui Human Rights Watch et d'autres groupes de défense des droits humains. Plus de 77 organisations congolaises, régionales et internationales de défense des droits humains ont publié une lettre commune appelant à la création d'un tel organe international. La session de l'ONU s’apprête…



