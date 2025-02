États-Unis: Le projet de Trump intensifierait le nettoyage ethnique à Gaza

par Human Rights Watch

(Washington) – La déclaration du président américain Donald Trump du 4 février, selon laquelle les États-Unis allaient « prendre le contrôle » (« take over ») de la bande de Gaza et que la population palestinienne devrait en être évacuée, si elle était mise en œuvre, constituerait une escalade alarmante du déplacement forcé et du nettoyage ethnique des Palestiniens de Gaza, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Le droit international humanitaire interdit le déplacement forcé permanent de la population d’un territoire occupé. Lorsqu’un tel déplacement forcé est effectué avec une intention…



