Gaza : le chef de l’ONU juge essentiel d’éviter toute forme de nettoyage ethnique

S’exprimant devant le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Secrétaire général de l’ONU a affirmé mercredi qu’il fallait éviter « toute forme de nettoyage ethnique » et a plaidé une nouvelle fois pour la solution à deux Etats, Israël et Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité.



