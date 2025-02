Dérives masculinistes de Zuckerberg et de Musk : le numérique en mâle de virilité ?

par Mathilde Aubry, Enseignant-chercheur en économie, EM Normandie

Marina Ple, Ingénieure de recherche, EM Normandie

Sabrina Tanquerel, Associate Professor in Organizational Behavior; Department of Organisational Studies and HR Management, Laboratoire METIS, EM Normandie