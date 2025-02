Le retrait de trois États du Sahel de la CEDEAO sape l’obligation de rendre des comptes

par Human Rights Watch

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement quitté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) le 29 janvier, après avoir annoncé leur retrait il y a un an, soulevant des inquiétudes quant à l'accès à la justice pour les victimes de graves violations des droits humains dans ces pays.En annonçant leur intention de se retirer, les trois pays, chacun dirigé par une junte militaire, ont accusé la CEDEAO de « [trahir] ses principes fondateurs » et d'être « sous l'influence de puissances étrangères ». Ils se sont également plaints des…



