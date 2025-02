Des ONG et des syndicats appellent l’UE à interdire le commerce avec les colonies israéliennes illégales

par Human Rights Watch

Plus de 160 organisations non gouvernementales (ONG), syndicats et organisations de la société civile, dont Human Rights Watch, ont appelé l’Union européenne à interdire le commerce et les affaires avec les colonies israéliennes dans le Territoire palestinien occupé (TPO), y compris Jérusalem-Est. Lettre conjointe à l'UE _Commerce avec les colonies israéliennes illégales_04.02.25 Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les groupes ont appelé l’UE à agir pour se conformer au droit international et à cesser tout soutien à l’entreprise…



Lire l'article complet