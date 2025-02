Chine : Les déplacements des Ouïghours fortement restreints

par Human Rights Watch

(New York) – Le gouvernement chinois continue à imposer de sévères restrictions, conditions et contrôles aux Ouïghours qui souhaitent se rendre à l’étranger, ce qui viole leur droit – protégé par le droit international – de quitter le pays, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le gouvernement a par ailleurs autorisé certains Ouïghours de la diaspora à faire des visites restreintes dans le Xinjiang, dans le but, semble-t-il, de présenter une image publique de normalité dans la région.Depuis le début de la campagne abusive « Frapper Fort » lancée en 2016 par…



Lire l'article complet