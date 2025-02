Rwanda : Assurer que l’aide humanitaire parvienne à Goma

par Human Rights Watch

(Nairobi) – Les forces rwandaises et le groupe armé M23 responsable d’abus devraient d’urgence faciliter la livraison et l’accessibilité de l’aide humanitaire à la population de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les récents combats ainsi que les bombardements d’infrastructures médicales de la ville, dont le M23 s’est emparé le 27 janvier 2025, ont gravement limité l’accès à l’aide pour les personnes qui en ont besoin. Les Forces rwandaises de défense (Rwanda Defence Force, RDF) et le M23 qui occupent Goma devraient immédiatement…



Lire l'article complet